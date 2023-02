FUTSAL OVERZICHT: Maar liefst acht Limburgers opgeroepen voor de nationale ploeg

In de hoogste klasse van het futsal deed FULL Hasselt, dat woensdag al vooruitgeschoven speelde, een goede zaak met oog op play-offdeelname. De Hasselaren zijn stevig zevende na winst tegen Moeskroen (7-4) en puntenverlies van Hamme tegen Malle. Laatstgenoemde speelde, na een 0-3-voorsprong, 3-3 gelijk tegen Hamme en loopt één puntje weg bij PIBO Belisia onderin. PIBO was vrij. Eisden-Dorp toonde opnieuw zijn karaktersterkte en maakte met vliegende doelman drie seconden voor tijd nog een punt buit in Herentals: 4-4. Opvallend: drie van de vier duels van vrijdagavond eindigden op een draw. In tweede nationale bevestigde Wellen zijn betere vorm met een gelijkspel tegen Lierse en vielen Tongeren en KRC Genk Futsal door de mand tegen topteams. Meeuwen speelde een goeie partij in Borgerhout, maar moest het in de slotfase toch afleggen.