Antwerp Giants na achtste zege op een rij mee co-leider

Antwerp Giants blijft maar winnen en boekte in de Dôme van Charleroi een achtste opeenvolgende zege. De Sinjoren prijken met 11 op 15 en met Oostende aan de leiding in de BetFirst BNXT League. Volgende week zondag staat de topper in Oostende op het programma. Drie dagen later (15 februari) volgt al de return in de Lotto Arena tussen de Giants en de kustploeg. Wie tweemaal wint is meteen zeker van de pole-position na het Belgische gedeelte van de BNXT-League