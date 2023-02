We krijgen een droomfinale bij de vrouwen: Castors Braine plaatsen zich voor eindstrijd met Kangoeroes Mechelen

De finale van de Beker van België gaat tussen Kangoeroes Mechelen-Castors Braine (op foto tegen over elkaar in competitie). — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Castors Braine won na een 42-30 bonus halfweg met 72-64 de halve finale van de Beker van België versus Namur Capitale. In de finale ontmoet de Waals-Brabantse ploeg Kangoeroes Mechelen dat vrijdag al met 82-54 had gewonnen van Basket Willebroek. De finale bij de dames gaat op zaterdag 11 maart in Vorst Nationaal door. Kangoeroes Mechelen won vorig seizoen de finale door de maat te nemen van Liège Panthers. (cpm)