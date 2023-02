Leuven Bears mag na winst tegen Kangoeroes Mechelen blijven dromen van Elite Gold. De Leuvenaars tellen 7 op 16 en concurrent Limburg United 9 op 16. Beide ploegen komen nog twee keer in het Belgische gedeelte van de BetFirst BNXT League in actie. Leuven Bears in Charleroi en in Luik en Limburg United in Luik en Antwerp Giants. Leuven Bears, dat positief staat ten opzichte van de Limburgers, heeft een 2 op 2 nodig en moet tevens hopen op een 0 op 2 van Limburg United.

De Amerikaan Kevaughn Allen leidde met 9 punten voor de 15-7 Leuvense bonus . Een weer dartele Domien Loubry (19 punten, 7 assists) scoorde 12 punten in het eerste kwart en was bij Kangoeroes Mechelen de inspirator van de comeback. Bij 27-28 zorgde de Antwerpse guard voor een eerste Mechelse voorsprong. Met ondermeer twee driepunters leidde Nick McGlynn de Bears naar een 39-31 bonus halfweg.

In de tweede helft lukten beide teams vele bommen. Leuven Bears nam wel afstand en drukte via Thibault Vanderhaegen (14 punten, 6 rebounds) en Nick McGlynn (13 punten, 4 rebounds) en Joshua Heath (12 punten, 6 assists) door naar een 55-45 bonus. De met een double-double uitpakkende DeAndre Davis (15 punten, 11 rebounds) en Richmond Aririguzoh lieten niet begaan en zorgden bij 63-62 voor de Mechelse aansluiting. Leuven Bears hield in een prangende eindfase echter het overzicht en hield de winst in de Sportoase: 72-68.

Bij Kangoeroes Mechelen was Jonas Foerts (voet) niet inzetbaar. De nieuwe Amerikaan Jordan Harris van de Maneblussers, de vervanger van de geblesseerde Brian Fobbs (achillespees out voor de rest van het seizoen, red.), was aanwezig maar is nog niet speelgerechtigd. Als de komende week de administratie niet rond geraakt gaat Kangoeroes Mechelen waarschijnlijk op zoek naar een andere buitenlandse piste.

Leuven Bears-Kangoeroes Mechelen 72-68Kwarts: 21-15, 18-16, 20-20, 13-17

Leuven Bears: Allen 15, Fulkerson 6, Vanderhaegen 14, McGlynn 13, Kherrazi 4, Heath 12, Pritzl 8

Kangoeroes Mechelen: Davis 15, Loubry 19, Mukubu 7, Van Buggenhout 4, Mennes 6, Palinckx 3, Thomas 2, Aririguzoh 12