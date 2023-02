Bergen te sterk voor Okapi Aalst

De partij tussen Bergen en Okapi Aalst kende twee gezichten. De eerste helft was voor de Ajuinen. De ploeg van coach Thomas Crab nam via een double-double van Ivan Maras (13 punten, 14 rebounds) en Joshua Price (20 punten, 8 rebounds) afstand. Van een 18-22 tussenstand na het eerste kwart ging het naar een 32-40 bonus halfweg. Bergen kwam sterk uit de kleedkamer en via onder meer Adin Vrabac (22 punten, 9 rebounds) en Keith Braxton (17 punten, 9 rebounds) was na een 18-11 in het derde schuifje bij 50-51 de Henegouwse aansluiting een feit. In het slotkwart viel Okapi Aalst stil en profiteerde Bergen maximaal naar een 72-62 overwinning.

Bergen-Okapi Aalst 72-62

Kwarts: 18-22, 14-18, 18-11, 22-11

Bergen: Vrabac 22, Braxton 17, Gavrilovic 13, Moore 8, Mintogo 0, Mortant 10, Neri 0, Harris 2, Zubac 0

Okapi Aalst: Maras 13, Schauvlieger 7, Marchant 6, Walker 9, Nzege 0, Price 20, Ledegen 4, Joeri Vermoesen 3