Het komt nu héél dichtbij: LeBron James komt op 36 punten van historisch puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar, maar verliest wel pijnlijk met LA Lakers

LeBron James staat op 36 punten van het magische puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar (38.387) in de NBA. LBJ kwam zaterdag in New Orleans tot 27 punten (en 9 rebounds).

De Lakers verloren wel met 131-126. Dinsdag kan James de topscorer aller tijden in de NBA worden in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City.

De nederlaag zorgde voor zure gezichten bij de Lakers in New Orleans. Anthony Davis maakte 34 punten, maar ging mee met zijn team ten onder in de slotfase. Bij de Pelicans, een rechtstreekse concurrent in de strijd om de play-offs, blonk Brandon Ingram (35 ptn) uit. New Orleans staat tiende in het westen, de Lakers zijn dertiende.

Blessure Curry

Bij Golden State zijn er ook zorgen, ondanks de 119-113 overwinning tegen Dallas. Stephen Curry (21 ptn) viel in het derde kwart uit met een knieblessure. Donderdag in Denver had Curry ook al last van de knie, maar scans brachten toen geen schade aan het licht. Bij de Mavericks ontbrak sterspeler Luka Doncic ook met een hielblessure.

Denver, de koploper in het westen, maakte geen fout tegen Atlanta (128-108). Jamal Murray (41 ptn) was heel productief, Nikola Jokic maakte zoals gebruikelijk een ‘triple-double’ (14 ptn, 18 rebounds en 10 assists).

De LA Clippers klimmen naar de vierde plaats in de Western Conference dankzij een 128-134 zege, na een verlenging, bij New York. De Knicks, zevende in het oosten, haalden in het vierde kwart een achterstand van zeventien punten op. Jalen Brunson (41 ptn) was de uitblinker. Op achttien seconden van het einde stonden ze drie punten voor. Een buzzershot van Nicolas Batum (10 ptn) zorgde echter nog voor extra tijd. Daarin klaarden Kawhi Leonard (35 ptn) en Paul George (30 ptn) de klus voor de bezoekers.

Milwaukee

Milwaukee, de nummer twee in het oosten, maakte in het slot het verschil tegen Miami (123-115). Giannis Antetokounmpo bracht het publiek in vervoering met twee dunks in de laatste minuut. ‘The Greek Freak’ leidde zijn team met een ‘triple-double’ (35 ptn, 15 rebounds en 11 assists) naar een zevende zege op rij. De Bucks naderen zo op leider Boston. Miami blijft zesde.

Brooklyn slaagde er zonder sterspelers Kevin Durant en Kyrie Irving in te winnen van Washington (125-123). Durant blijft op de sukkel met de knie, Irving vroeg de clubleiding om nog voor het einde van de transfermercato, donderdag, te kunnen vertrekken. Cam Thomas (44 ptn) was uitstekend op dreef.