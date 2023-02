“Adembenemend nieuw bewijs” in beruchte verdwijningszaak Natalee Holloway blijkt vals: journaliste werd opgelicht

De Amerikaanse journaliste en televisiepresentatrice Greta van Susteren, die vorig jaar bekendmaakte nieuw bewijsmateriaal te hebben in de beruchte verdwijningszaak van Natalee Holloway, is opgelicht. Zij zou volgens het openbaar ministerie op Aruba betaald hebben voor nieuwe elementen waarmee de zaak mogelijk eindelijk opgelost had kunnen worden, maar de beloofde informatie bleek niets waard. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de zaak. De Nederlander Joran van der Sloot blijft de hoofdverdachte.

Natalee Holloway was een Amerikaanse tiener die in 2005 met vriendinnen op vakantie was op Aruba. Daar verdween ze op 30 mei na een nachtje stappen. Haar verdwijning blijft tot op vandaag een groot mysterie. Haar lichaam werd nooit teruggevonden. De verdenking viel al gauw op de Nederlander Joran van der Sloot, die als laatste werd gezien met Natalee en tot op vandaag de hoofdverdachte blijft in de zaak. Hij bekende nooit officieel. Van der Sloot zit een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephanie Florès. Op 12 januari 2012 werd Holloway officieel doodverklaard.

Even was er hoop, toen de Amerikaanse televisiepresentatrice Greta van Susteren vorig jaar bekendmaakte over “adembenemende” informatie te beschikken waarmee de verdwijningszaak opgelost zou kunnen worden. Het materiaal dat van Susteren had ontvangen, werd door politie en Justitie op Aruba samen met de Amerikaanse FBI onderzocht en daar kwam slecht nieuws uit: het bleek valse informatie te zijn. Waar van Susteren helaas voor betaald had. Ze werd opgelicht.

DNA

Uit het forensisch onderzoek bleek dat het DNA op schoenen en kleding die van Holloway zouden zijn niet overeenkwam met het DNA van Holloway of dat van de Nederlandse hoofdverdachte Joran van der Sloot. Filmpjes en foto’s die van Susteren kreeg toegestuurd, met onder meer mogelijke betrokkenen bij de verdwijning en botten, bleken afkomstig van openbare Facebookpagina’s en een krantenartikel over een vuilnisbelt in Costa Rica.

Ook kenden alle personen die Van Susteren hadden benaderd elkaar, aldus het OM, dat de Amerikaanse op de hoogte heeft gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. Ook de familie van Holloway is geïnformeerd.