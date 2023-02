België nog niet zeker van Davis Cup Finals na nederlaag Sander Gillé en Joran Vliegen

De Belgische tennissers hebben hun ticket voor de Davis Cup Finals nog niet op zak. Sander Gillé en Joran Vliegen slaagden er zondag in Seoel niet in België een beslissende derde punt te bezorgen in het duel met Zuid-Korea. Nam Ji Sung en Song Min-Kyu versloegen het Belgische duo in 2 uur en 2 minuten met 7-6 (7/3) en 7-6 (7/5) en brachten hun land zo tot 2-1 terug.