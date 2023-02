Penalty of geen penalty? Bij Kortrijk was men zaterdagavond in alle staten na de match op Stayen. Voor een keer draaide de arbitrage in het voordeel van Sint-Truiden uit. STVV tevreden, Kortrijk woest. “Kadri zegt dat hij Koita niet geraakt heeft en hij zijn tweede geel had moeten krijgen voor een schwalbe, in plaats van een penalty”, zo sprak bezoeker Kristof D’Haene.