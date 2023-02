Tectum Achel voelt zich bestolen en trekt met zuur gevoel huiswaarts

Het was nét niet voor Tectum Achel, zaterdagavond in het verre Menen. Een sterke remonte na een 2-0-achterstand werd niet beloond. Enkele dubieuze beslissingen van de ref bezorgden Achel een extra koude douche.

Het duurde lang alvorens Achel het juiste ritme vond. In het eerste uur bleek een oerdegelijk Menen simpelweg een maatje te groot. Het had in de eerste twee sets al snel een mooie kloof beet, die het verder uitdiepte. De Achelse foutenlast lag te hoog. De Noord-Limburgers begonnen telkens pas beter te spelen met het slot in zicht. De vogel was dan al gaan vliegen: 2-0.

Bestolen

Vanaf set drie was Tectum van bij het begin bij de les. En dan kregen we bij momenten zéér leuke rally’s te zien. Achel toonde nu dat het zeker de evenknie was van Menen en veegde verdiend de nul van het scorebord: 2-1. Bij 8-4 en 18-13 leek Achel dan toch te zullen moeten plooien, maar het vond opnieuw haar tweede adem. Het startte aan een nieuwe remonte en knabbelde stukje bij beetje aan de achterstand. Bij 22-21 deed Dahl de Achelse bank compleet recht veren na de rally van de avond. Een Achelse ace later leken we op weg naar een zeker niet onlogische tiebreak, maar Menen weigerde te breken.

Het ging heen en weer, spanning troef. Matchballen voor het ene team, setballen voor het andere. Bij 26-26 leek Staples te scoren, maar de scheidsrechter gaf het punt aan de thuisploeg. Verontwaardiging alom bij Achel, dat meteen nadien het matchpunt te verwerken kreeg. Achel voelde zich bestolen en vatte zwaar teleurgesteld de trip van 200 km richting Limburg aan. Het blijft laatste in de stand en krijgt volgende zaterdag Gent over de vloer.

Sets: 25-17, 25-18, 20-25, 28-26.

Menen: Vanneste, Dermaux, Sinnesael, Capet, Van Hoyweghen, Dedeyne, libero: Stuer. Vielen in: Ocket, Hanninen.

Achel: Van Dyck, Staples, Verweij, Dahl, Gortzak, Smit, libero: Duwaerts. Vielen in: Van Leemputten, Fransen, Medenis.