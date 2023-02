Lotto Volley League: Haasrode Leuven en Menen zijn zeker van stek in Champion Play-offs

Menen haalde het eveneens met 3-1 van rode lantaarn Achel, dat voor heel wat weerwerk zorgde: 25-17, 25-18, 20-25 en 28-26.

Met nog twee speeldagen voor de boeg is Haasrode Leuven derde met 23 punten uit 14 matchen. Menen volgt een plek lager met 22 punten uit 15 wedstrijden. Beide teams zijn nu zeker van een stek in de Champion Play-offs met de top zes. Guibertin is zevende met 14 punten uit 15 matchen. Achel sluit de rij met 9 punten uit 14 wedstrijden.

Zondag speelt Gent gastheer voor Aalst. Landskampioen en ongeslagen leider Roeselare is bye.