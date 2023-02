STVV wint met kleinste verschil van KV Kortrijk en nestelt zich steviger in top acht

Net als op zijn persconferentie vrijdag gaf Bernd Hollerbach nu ook verstek voor de wedstrijdcoaching. De Duitser hield zich ziekjes afzijdig en liet assistent Markus Pflanz begaan. Ook Eric Bocat moest ziek afzeggen. Abou Koita startte op links, Matte Smets nam de plaats in van de geschorste Wolke Janssens in de verdediging.

Fenomenale redding Schmidt

Smets startte meteen met veel vertrouwen en lanceerde de STVV-aanval met goeie lange ballen. Wel stonden de Truiense spitsen telkens te ver van mekaar om echt gevaarlijk te kunnen worden in de zestien. Op het kwartier sloegen de bezoekers bijna toe. D’Haene schilderde knap vanaf links op het hoofd van Gueye, die mikte over. Twee minuten later haalde Kadri verwoestend uit. De redding van Schmidt was fenomenaal en hoognodig. Allicht dé redding van het weekend.

Koita had het op zijn flank moeilijk tegen Mehssatou en was de eerste speler die geel pakte. Tegelijkertijd probeerde de winger aanvallend ook wel zijn gram te halen, hij kapte zowaar drie Kortrijkzanen uit, maar zijn schot was net iets te zwak. Even volgde er appèl voor hands, STVV maande Vergoote aan om contact te zoeken met de VAR, die veegde de vraag om een penalty van tafel.

Penalty na VAR-ingreep

Vlak voor de kampwissel wilde ook Selemani een strafschop nadat hij neerging in duel met Teixeira. Selemani protesteerde hevig, tevergeefs. Plots dook de zieke Bernd Hollerbach dan toch druk gesticulerend op aan de zijlijn. De zaken moesten duidelijk bijgestuurd worden bij STVV.

Koita dook in de slotseconden van de eerste helft opnieuw op in de bezoekende zestien. Daar werd hij afgestopt door Kadri. Vergoote wilde Koita voor een schwalbe met een tweede geel van het veld sturen. Geen tweede geel oordeede men in Tubeke. Dit keer ging de bal na inbreng van VAR Van Driessche op de stip. Bruno trapte de elfmeter op de lat, maar via de rug van Vandenberghe werd het dan toch 1-0. Suspens op slag van rust.

Kwelduivel Koita

STVV voetbalde beter vanaf het vierde kwartier en dreigde opnieuw via Koita. Ook Reitz kreeg opportuniteiten vanuit de tegenaanval, maar verkwanselde die te gemakkelijk. Kortrijk bleef nu wat geduldiger, weliswaar stevig tot en met in de duels.

Storck was dit seizoen al met Eupen komen winnen op Stayen en was ook nu vastbesloten om niet met lege handen huiswaarts te keren. De schaarse bezoekende prikken bleven er zeker wel komen. STVV moest de balans houden tussen zelf op zoek gaan naar een tweede doelpunt en verdedigen. De talloze lange ballen bleven een feit.

Bernd Hollerbach wond zich op en kreeg intussen ook geel. Met Kaya bracht hij nog een tweede nieuwe spits, die bij zijn eerste kans op de paal knalde, sowieso vanuit buitenspel. Storck bleef wisselen en ging voor de laatste strohalm, maar haalde zijn gram dit keer niet. Koita bleef kwelduivel van de bezoekers. Reitz en Hara dreigden nog even met de 2-0 in blessuretijd, maar die kwam er niet. Kortrijk blijft verwikkeld in de degradatiestrijd. STVV doet een uitstekend zaak en nestelt zich samen met Westerlo op een knappe zevende plaats.

STVV: Schmidt – Smets, Teixeira, Bauer – Hashioka, Boya, Reitz, Koita – Okazaki, Bruno, Hayashi.

KV KORTRIJK: Vandenberghe, Watanabe, Selemani, Kadri, Wasinski, Mehssatou, D’Haene, Loncar, Eira, Avenatti, Gueye.

Vervangingen: 59’ Hayashi door Hara, 65’ Wasinski door De Neve, 69’ Mehssatou door Messaoudi, 80’ Bruno door Kaya, 82’ Loncar door Regali, 88’ Okazaki door Konaté.

Doelpunten: 45+4’ Vandenberghe (owngoal).

Gele kaarten: Koita (fout), Loncar (protest), Selemani (fout), Messaoudi (fout), Hollerbach (onsportief gedrag), Eira (fout).

Scheidsrechter: Jasper Vergoote.