Sporting Pelt verbreekt seizoensrecord en blijft in de running voor halve finales BENE-League

Belgisch kampioen Visé verloor zaterdag voor eigen publiek de topper tegen Aalsmeer en krijgt op de vierde plaats het gezelschap van Sporting Pelt, dat hekkensluiter Atomix een zware nederlaag toediende. Hurry Up bleef in eigen huis de baas over Lions en handhaaft zich op de zesde plaats maar met slechts één punt achterstand op het duo Pelt-Visé kan het alle kanten uit. En daar komt zondag nog de winnaar van het duel Volendam - Hubo Handbal bij. De winnaar van deze confrontatie nadert tot op twee punten van Pelt en Visé en kan in de slotfase van de competitie nog een hartig woordje meepraten.

Seizoensrecord voor Sporting Pelt

Competitieleider Achilles Bocholt en Sporting Pelt haalden tegen respectievelijk Eupen en Atomix het grof geschut boven. Bocholt scoorde 47 keer maar dit volstond niet om het seizoensrecord in handen te krijgen. Dat komt op naam van Pelt dat tegen Atomix 49 keer scoorde.