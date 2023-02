Elise Mertens wacht in Abu Dhabi lastige openingsronde tegen Italiaanse Martina Trevisan

Elise Mertens (WTA 32) wacht een lastige openingsronde op het WTA 500-toernooi in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten (hard/780.637 dollar), dat maandag uit de startblokken schiet. De 27-jarige Limburgse treft de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 25). Het wordt hun eerste onderlinge ontmoeting.

De winnares van het duel zal in de tweede ronde uitkomen tegen het Russische vierde reekshoofd Veronika Kudermetova (WTA 11), voormalig dubbelpartner van Mertens.

Ysaline Bonaventure (WTA 97) probeert via de kwalificaties de hoofdtabel te bereiken. In de eerste kwalificatieronde krijgt ze de Braziliaanse Luisa Stefani, die geen ranking heeft in het enkelspel, voor de kiezen. Laatstgenoemde speelde slechts één enkelmatch sinds mei 2021.