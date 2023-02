Jolien Boumkwo stelt in Gent voor tweede keer in week tijd Belgisch record kogelstoten scherper, Laus maakt goeie beurt op 800 m

Jolien Boumkwo heeft zaterdag op de IFAM in Gent voor de tweede keer in een week tijd het Belgisch record kogelstoten in zaal scherper gesteld. Ze kwam tot 17m24.

Vorige week bracht Boumkwo het BR op haar naam door 17m01 te stoten. Daar deed ze nu dus nog een flinke lap bij. De limiet voor het EK indoor in Istanboel staat op 18m60, maar Boumkwo is niet kansloos om zich via de World Rankings te plaatsen. Voor aanvang van de IFAM was de Gentse 25e op de kwalificatieranking, terwijl er 18 plaatsen te verdelen zijn.

“Ik geef mezelf een hele kleine kans op het EK, maar het blijft wel een kans”, zegt Boumkwo zelf over eventuele deelname aan het EK. “Ik heb er geen doel van gemaakt, en daarom heb ik ook geen stress. Volgens mij is dat de reden dat ik zo goed presteer. Dat ik vandaag het BR zou bijstellen, had ik totaal niet verwacht, want gisteren had ik nog een verjaardagsfeestje. Ik ben op tijd gaan slapen en heb er niks gedronken, maar deze ochtend voelde ik mij toch een beetje alsof ik zwaar was uit geweest.”

Boumkwo zegde de topsport enkele jaren geleden vaarwel, maar staat er nu weer. “Op vakantie in Frankrijk heb ik plots tegen mijn vriend gezegd dat ik weer atletiek wou gaan doen”, vertelt ze daarover. “Dat de omkadering nu veel beter is dan enkele jaren geleden binnen de Vlaamse Atletiekliga, heeft natuurlijk geholpen om mij opnieuw te motiveren.”

Camille Laus maakt zeer degelijke beurt bij experiment op de 800 meter

Camille Laus is zaterdag als zevende geëindigd op de 800 meter bij de IFAM in Gent. De Belgian Cheetah klokte bij haar tweede wedstrijd op die nieuwe afstand een dik persoonlijk record van 2:05.98.

Vorige week debuteerde Laus in Nantes op de 800 meter in 2:09.02. Daar ging ze in Gent dus meer dan drie seconden onder. Ze blijft wel nog ver verwijderd van de EK-limiet, die op 2:02.20 staat. De winst was zaterdag voor de Française Agathe Guillemot in 2:03.67.

“Hier ben ik blij mee”, zei Laus na afloop. “Maar echt verrast ben ik niet. Ik wist na vorige week dat er nog veel te winnen viel door beter in te delen. Toen was ik iets te snel gestart, nu iets te traag. Op het einde was ik niet dood, dus het kan zeker nog sneller. Ik weet alleen niet of het nog voor dit seizoen zal zijn, want mijn twee komende races zijn 400 meters. Voor het BK twijfel ik nog tussen de 400 meter en de 800 meter.”

Dat Laus zich de komende weken weer op de 400 meter richt, heeft alles te maken met de Belgian Cheetahs. Die moeten zich plaatsen voor het EK indoor in Istanboel op basis van hun opgetelde individuele tijden. “We zijn sterker als team, dus die kwalificatieregel speelt niet in ons voordeel”, weet Laus. “En toch geloof ik er wel in. Ik wil ook altijd blijven deel uitmaken van de Cheetahs. Dus zelfs als ik ooit helemaal overstap naar de 800 meter, zal ik nog af en toe een 400 meter blijven lopen.”