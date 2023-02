Scoren als bankzitter? In Spanje kan het en ploegmakker van Witsel en Carrasco bij Atlético Madrid is de eerste die het doet

Het feestgedruis na de 1-0 was van korte duur, omdat de lijnrechter buitenspel zag van Correa. Het was meteen de laatste actie van de Argentijnse aanvaller. Trainer Simeone verving hem voor Rode Duivel Yannick Carrasco. Het spel werd echter niet meteen hervat, want de VAR ging de afgekeurde goal nog even herbekijken. Na een kort oponthoud kwam het verdict: doelpunt! Heel de ploeg rende naar de bank om Correa te vieren. Prachtige beelden.

Voor Atlético eindigde de match wel niet zoals gehoopt werd. Getafe maakte in het slot nog gelijk. De Madrilenen staan met 35 punten vierde, Getafe is voorlaatste.

