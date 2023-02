Union boven in Brighton: Deniz Undav verzuimt tot drie keer toe om te scoren, Mitoma klaart de klus wel

Er is een tijd geweest dat Deniz Undav en Kaoru Mitoma samen het mooie weer maakten bij Union Sint-Gillis in onze vaderlandse competitie. Nu zitten ze samen bij Brighton in de Premier League. Mitoma heeft zich daar al meermaals op weergaloze wijze laten opmerken, Undav beoogde dat zaterdagnamiddag ook maar dat pakte anders uit. Gelukkig voor de Seagulls toonde de Japanse ex-Unionist zich wél efficiënt.