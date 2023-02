Lukas Dhont, regisseur van Close, vliegt over vanuit de Verenigde Staten naar ons land voor de Ensors: “Ik moest eens dringend mijn koffers leegmaken en de was doen”

Vanavond worden in het Kursaal van Oostende de Ensors uitgedeeld. Speciaal voor de gelegenheid overgevlogen uit de States: Lukas Dhont, de regisseur van Close, genomineerd voor een Oscar. “Al moest ik ook eens dringend mijn koffers leegmaken en de was doen”, zegt hij vanop het filmfestival in Oostende.

Dhont resideert tegenwoordig meer in de Verenigde Staten dan in ons land. Om er promo te voeren voor zijn film en straks, op 12 maart, misschien wel een gouden beeldje in ontvangst te nemen. Ontzettend druk heeft hij het dus. Of er wel tijd is om die hele rollercoaster te verwerken? “Doordat ik het ook voor een stuk kan meebeleven door de ogen van twee 15-jarigen, lukt dat wel. Door hen besef ik veel meer hoe bijzonder elk moment is. Als zij mij bellen en vertellen hoe waanzinnig ze het allemaal vinden, dan doet me dat even volledig wegstappen van de idee dat ik enkel op dat resultaat gericht moet zijn. Of op dat lopen van hier naar daar. Door hen kan ik wel eens goed stil staan bij wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Er is die plattitude: ‘geniet ervan’. Soms is het moeilijk om dat echt te doen, maar ik heb het gevoel dat het mij beter lukt door die jongens en die jonge energie.”

Maandag vertrekt hij opnieuw naar Amerika. Met een lading verse kleren. En misschien wel dé outfit van wat straks zijn avond wordt op de Oscars. “We zijn eigenlijk nog iets in elkaar aan het steken. Op zo’n avond wil je wel iets aanhebben waar je je goed in voelt. Of je nu wint of niet.”

Als hij moet kiezen tussen een Ensor en een Oscar? “Een Ensor. Én een Oscar.”