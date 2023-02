Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib: “Congo moet dringend orde op zaken zetten”

“De uitdaging is immens” zo zei Lahbib nadat ze tijdens haar laatste dag in Kinshasa gesprekken had gevoerd met Congolese ministers en vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld.

Echte democratische verkiezingen lijken ondenkbaar in de huidige context van geweld. “We moeten de stabiliteit herstellen en daarvoor moeten de belangrijkste politieke leiders met elkaar praten. Het hele democratiseringsproces dat gaande is hangt hiervan af”, aldus Lahbib.

Dagelijkse slachtpartijen

Volgens de vertegenwoordigers van de Congolese maatschappij - die aan de minister aandacht vroegen voor de “dagelijkse slachtpartijen” in het oosten van het land - moet er dringend een verbetering van de situatie komen, maar is er daarvoor een stevige reactie van de internationale gemeenschap nodig, samen met sancties tegen Rwanda.

“Maar dat hangt niet van ons af”, reageert minister Lahbib. “Wij hebben de inmenging, waaronder die van Rwanda in de schoot van rebellengroep M23, verworpen, maar de beslissing is aan de VN-Veiligheidsraad waar wij geen lid van zijn. Het dossier wordt onderzocht. Maar vóór alles moet Congo zich herpakken en de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt aanpakken. Om de stem van het volk te horen moet er goed bestuur zijn. De oplossing ligt in de handen van president Tshisekedi.”

België verwacht “duidelijke signalen” van Kinshasa over de verwachtingen, met name dan over het sturen van Europese waarnemers om het verkiezingsproces te begeleiden. “Het volstaat niet niet om te zeggen dat men voorstander is. Er moeten concrete acties komen om hun komst te organiseren”, aldus Lahbib.

Situatie nog verslechterd

Acht maanden na het bezoek van het koningspaar en premier Alexander De Croo (Open VLD), waarbij België de Congolese autoriteiten heeft opgeroepen om de problemen aan te pakken, is de situatie eigenlijk nog verslechterd.

Volgens minister Lahbib is België al op verschillende vlakken sterk betrokken, gaande van justitie tot militaire training en ontwikkelingssamenwerking. “We zijn bereid om nog meer te doen, maar daarvoor is er een positief klimaat nodig. We kunnen niet nog meer steun geven zonder beter bestuur”, klinkt het.

Ondanks de moeilijkheden en uitdagingen zegt minister Lahbib dat ze zowel bij de president als bij de verschillende politieke vertegenwoordigers een “echte wil” voelt om de verkiezingen te laten plaatsvinden in de best mogelijke omstandigheden.