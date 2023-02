Lepoint bezorgt Seraing opnieuw een levenslijn onderaan de stand na late winning goal tegen OH Leuven

Belangrijke zege voor Seraing dat zich zo wist te herstellen na drie opeenvolgende nederlagen. OH Leuven wilde absoluut winnen op Le Pairay maar de bezoekers misten schwung en overtuiging om de Luikse weerstand te breken. Een nieuwe opdoffer dus voor de Leuvenaren die maar niet weten te overtuigen in hun missie om de Europe Play-offs te bereiken.

Bij Seraing verscheen Marius na zijn blessure verrassend aan de aftrap, terwijl Lahsainni uiteindelijk de wedstrijdselectie niet haalde. Opare en Mansoni kregen dan weer de voorkeur op Sylla en Guillaume. Marc Brys ontbrak in Seraing wegens familiale omstandigheden. Zijn vervanger Joachim Mununga pakte bovendien uit met een surprise du chef: Kiyine verdrong De Norre naar de bank, waardoor Dom op de linksachterpositie belandde.

Sinds OH Leuven op 11 november voor eigen publiek met 5-0 won van Seraing, volgde er nog één zege voor de Leuvenaren, op bezoek bij Westerlo. Die wisselvallige vormcurve speelde de troepen van Brys dan ook flink parten in hun strijd om een plaatsje te bemachtigen in de top-acht. Op bezoek bij de Metallo’s wou OH Leuven dan ook absoluut nog eens de drie punten grijpen.

Seraing begon evenwel uitstekend aan de partij want na amper vijf minuten klom de thuisploeg warempel al op voorsprong toen de bezoekende defensie bij een hoekschop Poaty helemaal uit het hoog verloor. De Luikse linksachter aarzelde niet en knalde de bal door de benen van Cojocaru tegen de netten (1-0). Meteen mocht OH Leuven ook al voor de zevende keer op rij een streep trekken door een clean sheet.

OH Leuven probeerde de partij onder impuls van een bedrijvige Schrijvers vervolgens wel in handen te nemen maar dat leidde niet meteen tot doelgevaar. Enkel na een hoekschop kon Schrijvers toch eens afdrukken maar zijn poging miste de juiste richting. Ondertussen kreeg Seraing wel de ruimte om tegen te prikken. Dat deden de spelers van Legros evenwel met te weinig finesse en vaak misten ze ook het overzicht om echt gevaarlijk te worden.

Kopbal van Ricca zorgt voor 1-1-ruststand

Seraing zocht uiteraard steeds nadrukkelijker Marius en toen die door Vagner in stelling werd gebracht, pakte hij uit met een hakje maar de toegesnelde Ricca kon de bal nog in hoekschop verwerken. Even later kregen ook de bezoekers een hoekschop, Schrijvers schilderde die op het hoofd van Ricca die de stand weer in evenwicht bracht (1-1).

Langs de zijlijn ging Legros wild te keer, hij had uiteraard ook wel opgemerkt dat in de voorgaande fase Cachbach neerging na een contact. Ref Lambrechts zag er geen graten in en maande de Seraing-coach aan tot kalmte. De Metallo’s lieten de hoop niet meteen varen en dankzij een geïnspireerde Marius kregen ze met de rust in zicht nog een dot van een kans maar Pletinckx veegde de bal in extremis van de lijn.

Geen wissels bij de start van de tweede helft. Het spelbeeld wijzigde evenmin drastisch. Al te vaak lag het spel stil omdat beide teams teveel overtredingen nodig hadden om de tegenpartij te neutraliseren. Het werkte allesbehalve bevorderend voor de spektakelwaarde van de partij. Een afgeblokt schot van Kiyine en een streep van Dom waren lange tijd de belangrijkste wapenfeiten van een bijzonder povere tweede periode.

Lepoint velt streng verdict voor Leuvenaren

Voor Seraing werd het steeds moeilijker om in de buurt van Cojocaru op te duiken. De wederoptredende Marius deemsterde na rust geleidelijk weg en zijn ploegmakkers creëerden evenmin doelgevaar. Plots werd het dan toch heet in de zestien van Seraing: Thorsteinsson pakte uit met een fraaie actie maar zijn poging ging voorlangs. Even later verzuimde Tamari een misverstand in de lokale defensie af te straffen.

De partij leek dan ook op een 1-1-gelijkspel af te stevenen. Mununga gooide er ook nog Nsingi en Ouedraogo in maar zij konden evenmin de bakens verzetten. Tamari kreeg nog een kansje maar zijn vizier was ook nu niet scherp. Het werd uiteindelijk helemaal niets voor Leuven want Lepoint schonk Seraing in de slotfase nog de drie punten, een godsgeschenk voor de thuisploeg in de degradatiestrijd. In Leuven is er stilaan sprake van een crisissfeer.

Opstelling Seraing: Dietsch, Opare, Tshibuabua, Mbow, Poaty (71’ Kilota), Mansoni, Mvoué (71’ Sissoko), Lepoint, Cachbach, Marius (80’ Guillaume) en Vagner (88’ Sylla)

Opstelling OH Leuven: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, De Norre, Dom (79’ Ouedraogo), Schrijvers (79’ Nsingi), Kiyine (62’ Vlietinck), Al-Tamari (89’ Traoré), Gonzalez en Thorsteinsson

Doelpunten: 5’ Poaty 1-0, 37’ Ricca 1-1, 85’ Lepoint 2-1

Gele kaarten: Marius

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Erik Lambrechts