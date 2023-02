Hoe publiekslieveling Niels Destadsbader na zijn overstap naar VRT in een storm belandde

Niemand die meer uitkijkt naar de start van het Eén-programma The greatest dancer van Vlaanderen dan Niels Destadsbader (34). Anderhalf jaar na zijn veelbesproken overstap van VTM naar VRT kan hij eindelijk nog eens laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dat is nodig, want ongewild belandde ‘de ideale schoonzoon’ in een storm van hoge lonen en pijnlijke ontslagen. Een storm die de VRT mee in de hand werkte, leert een reconstructie. “Wie laat die jongen nu op de eigen zender ‘de duurste dopper van het land’ noemen?”