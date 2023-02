Belangrijk voor Jago Geerts: reglement MXGP en MX2 gewijzigd, kwalificatierace levert komend WK wél punten op

De kwalificatierace van zaterdag levert voortaan punten op in het wereldkampioenschap motorcross MXGP en MX2. Dat hebben Infront Moto Racing en FIM, de organisatoren, zaterdag aangekondigd. Het is de belangrijkste van enkele wijzigingen aan het reglement voor het seizoen 2023, dat op 12 maart van start gaat met de GP van Patagonië-Argentinië.

De eerste tien van de kwalificatierace krijgen punten voor de WK-stand (10 punten voor de eerste, 9 voor de 2e enzovoort tot 1 voor de 10e). Die punten tellen evenwel niet mee voor het klassement van de Grote Prijs daags nadien. De winnaar daarvan wordt nog steeds bepaald op basis van de twee reeksen.

Op de kalender valt een datumwijziging te noteren voor de Motorcross der Naties. Die vindt op 7 en 8 oktober plaats in het Franse Ernée, in plaats van op 22 oktober. Dit laat de beste Amerikaanse rijders en andere rijders van het AMA-circuit toe af te reizen naar Frankrijk voor het begin van hun seizoen in de Verenigde Staten. De GP van Groot-Brittannië in Matterley Basin is bijgevolg ook vroeger gepland, namelijk op 1 oktober.

De Europese Motorcross der Naties zal op 14 en 15 oktober georganiseerd worden op een nog te bepalen locatie.

De Grote Prijs van Vlaanderen is op 23 juli voorzien in Lommel. Op de kalender is het de 13e van 19 manches.

In de MX2 werkt Jago Geerts (Yamaha) zijn laatste seizoen af alvorens over te stappen naar de koninginnenklasse, de MXGP. Liam Everts (KTM), Sacha Coenen (KTM) en zijn tweelingbroer Lucas (Husqvarna) tekenen eveneens present in de MX2. In de MXGP heeft België met Brent Van doninck (Honda) slechts een vertegenwoordiger.