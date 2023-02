En dan laat zijn gitaar het afweten: Bart Peeters gaat a capella tijdens eerbetoon aan songwriter

Het zal je maar overkomen als artiest: je wil een mooi eerbetoon beginnen voor een overleden songwriter, laat je gitaar het afweten. Bart Peeters boog het probleem vrijdagavond tijdens James de Musical in de Lotto Arena om in een uniek moment, door spontaan a capella te gaan.

Het eerbetoon begon al in tranen want James Cooke kon zijn emoties niet bedwingen toen hij Stefaan Fernande in de schijnwerpers zette tijdens de show. Stefaan Fernande schreef de teksten van alle veertig liedjes uit het eerste seizoen van James de Musical.

Maar het grote publiek kent hem vooral van talloze tophits. “Hij is de man achter Nobelprijs van Clouseau en Porselein van Yasmine. Maar hij schreef ook Düm Tek Tek, dat zo hoog scoorde op het Songfestival”, gaf Bart Peeters enkele voorbeelden. Voor Camille schreef hij Vechter, enkele maanden voor hij in september 2021 uit het leven stapte.

Alle reden dus voor een passend eerbetoon tijdens James de Musical maar in de Lotto Arena liep dat anders dan verwacht. Bart Peeters wou zichzelf begeleiden op gitaar tijdens een ingetogen versie van Porselein maar het instrument liet het afweten. Er viel even een stilte maar Bart nam een snelle beslissing.

“Ik ga het gewoon a capella zingen”, zei de artiest, waarop hij het nummer meteen inzette. De 5.000 toeschouwers luisterden met ingehouden adem en waren getuige van een eenmalige uitvoering. Het leverde een onvergetelijk moment op en de lof die Bart Peeters kreeg, schoof hij meteen door naar het lied. “Als een lied zo sterk is, heeft het geen instrumenten nodig. Dat bleek nog eens bij Porselein”, prees hij het werk van Stefaan Fernande.

Zaterdag zit het lied nog altijd in de show maar dit keer krijgt het publiek het te horen mét gitaar.