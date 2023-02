Paul Onuachu maakt debuut in de Premier League, maar verliest met 3-0 in Brentford

Lang leeft Paul Onuachu (28) gedroomd van zijn debuut in de Premier League, vanmiddag was het eindelijk zover. De ex-Genkie mocht aan de rust invallen voor Southampton, maar ging wel met 3-0 de boot in op het veld van Brentford. Zijn team blijft zo de hekkensluiter in de Premier League.

Niet dat Paul Onuachu een groot aandeel had in het verlies van zijn nieuwe club. Southampton - met Roméo Lavia in de basis - stond bij de rust al met 2-0 achter. Na de pauze moest Paul Onuachu de meubelen komen redden, een ondankbare taak.

Veelbelovend

De Nigeriaanse spits slaagde er ook niet in om de wedstrijd volledig te laten kantelen, Brentford deed er zelfs nog een doelpuntje bij. Toch oogst Onuachu vooral lof met zijn invalbeurt. Ook aan de andere kant van het Kanaal toont de ex-Genkie zich balvast en sterk in de duels. Een veelbelovend debuut, zo oordelen de Britse fans en pers.

Zijn nieuwe club blijft met deze nederlaag wel in hetzelfde bedje ziek. Door de zege van Everton eerder op de dag, staat Southampton nu alleen laatst. Vooral het aantal doelpunten dat ‘The Saints’ scoorden, 17 in 21 wedstrijden, zorgt voor paniek in Zuid-Engeland. Aan Onuachu om daar verandering in te brengen. Wie weet volgende week al, thuis tegen Wolverhampton.

(JH)