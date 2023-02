Heusden-Zolder

Vanaf maart gaan chirurgen in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder opereren met een robot. In eerste instantie zullen de diensten gynaecologie, abdominale heelkunde en urologie met de robot gaan werken om kijkoperaties uit te voeren. Het gaat om een investering van meer dan 1 miljoen euro.