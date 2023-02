Pareltjes in Parijs: Franse toeschouwers krijgen waar voor hun geld dankzij Messi, Hakimi én ploegmakker van Dejaegere

Branco van den Boomen bracht Toulouse, waar Brecht Dejaegere andermaal in de basis te vinden was, met een lepe vrijschop zowaar op voorsprong in het Parc des Princes. De thuisploeg stelde nog voor rust orde op zaken dankzij een heerlijke uithaal van Achraf Hakimi. Na de pauze bezorgde Lionel Messi PSG de volle buit. De Parijzenaars staan met 54 punten aan de leiding in de Ligue 1, eerste achtervolger Marseille heeft nog wel een match te goed.

De drie doelpunten:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen