Twee Mechelaars aangehouden voor aanslagen met molotovcocktails: “Geen link met drugsmilieu”

“Op donderdag 26 januari werden er brandbommen gegooid naar het gerechtsgebouw en het administratief centrum Huis van de Mechelaar in Mechelen. Op een andere plaats in de stad, ter hoogte van de Vaartdijk, ontplofte ook nog een molotovcocktail op straat. Er vielen geen gewonden maar er was wel materiële schade. Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter en er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart”, zegt parketwoordvoerster Kato Belmans.

LEES OOK. Molotovcocktails naar stadhuis en gerechtsgebouw gegooid in Mechelen

Politiezone Rivierenland voerde zaterdagochtend huiszoekingen uit. “Twee mannen, beiden 36 jaar, werden hierbij gearresteerd en verhoord. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Turnhout, die besliste hen aan te houden op verdenking van opzettelijke brandstichting van een onroerend goed bij nacht en vereniging van misdadigers. Het duo verschijnt dinsdag voor de raadkamer, waar beslist zal worden over hun verdere aanhouding”, klinkt het.

Er zijn geen aanwijzingen voor een eventuele link met het georganiseerde drugsmilieu. Wat hun precieze motieven dan wel waren, is momenteel nog niet bekend.

Burgemeester bedankt politie

De Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+) reageerde eerder erg geschokte op de zware feiten in zijn stad. Nu de verdachten aangehouden zijn, geeft hij een pluim aan zijn politiediensten. “Na intensief speurwerk konden onze politiemensen twee verdachten arresteren. De volgende dagen moet het motief duidelijk worden. Opnieuw knap werk van politiezone Rivierenland. In Mechelen pakken we de criminelen. Vandaag, morgen of na enkele weken: onze politiemensen staan pal. Respect”, klinkt het.