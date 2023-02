Geen winnaar in Cercle Brugge - Standard. Na een intense wedstrijd moesten beide teams vrede nemen met één puntje. Cercle-spits Ueda wiste in de blessuretijd een laat strafschopdoelpunt van Zinckernagel uit: 1-1. Standard laat zo de kans liggen om (even) in de top vier te duiken. Cercle kan straks ingehaald worden door STVV op plaats acht.