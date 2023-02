Drie doden bij lawines in Oostenrijk, twee skiërs komen om in Zwitserland

Bij een reeks lawines in het westen van Oostenrijk zijn drie mensen om het leven gekomen. In Zwitserland zijn er twee doden te betreuren. Nu het er hoogseizoen is voor wintersportliefhebbers, waarschuwen de autoriteiten nogmaals voor lawinegevaar.

Vrijdag kwam een 32-jarige Chinees om het leven in het bekende skioord Sölden nadat hij van de piste was afgegaan. Zaterdag viel nog een slachtoffer. Volgens het Oostenrijkse persagentschap APA gaat het om een 17-jarige Nieuw-Zeelander die ook ‘off piste’ was gegaan in Kaltenbach.

Zaterdagochtend werd bovendien een andere skiër dood aangetroffen in Vorarlberg die de dag ervoor als vermist was opgegeven toen de liften sloten, zo vertelde de politie. Volgens APA ging het om een 50-jarige man die in het Kleinwalsertal aan de grens met Duitsland om het leven is gekomen.

Door hevige sneeuwval en een sterke wind is er de afgelopen dagen meer kans op lawines in de gebieden Tirol en Voralberg. Experten roepen daarom op tot extra voorzichtigheid, maar toch zoeken veel sporters het avontuur buiten de reguliere pistes op.

Zwitserland

In het zuidoosten van Zwitserland kwamen zaterdagochtend ook twee skiërs om het leven. De twee waren van de piste afgegaan toen ze plots werden opgeschrikt door een lawine. Dat heeft de politie van het Graubündenkanton, waar het incident plaatsvond, bekendgemaakt.

Toen de groep skiërs over de bergkam passeerde brak de lawine boven hen los. Een vrouw van 56 en een man van 52 kwamen hierbij om het leven. Een derde skiër werd meegesleurd door de sneeuwmassa, maar bleef ongedeerd, zo meldt de politie.