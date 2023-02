PREMIER LEAGUE. Liverpool gaat nu ook tegen Wolverhampton de boot in, Leicester-Belgen winnen van Aston Villa na knotsgekke eerste helft én doelpunt van Dennis Praet

In de Premier League stonden er zaterdag heel wat wedstrijden op het programma. En daarin viel heel wat te beleven. Er was een nieuwe nederlaag van het noodlijdende Liverpool, een scorende Rode Duivel bij een winnend Leicester en een donkerrode kaart van Casemiro bij Manchester United. Daarnaast vierde Paul Onuachu ook zijn debuut bij Southampton.

Wolverhampton - Liverpool: 3-0

Op bezoek bij Wolverhampton liep het al na vijf minuten fout voor Liverpool. Joël Matip verschalkte zijn eigen doelman.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na elf minuten duwde Craig Dawson het mes nog wat dieper in de wonde. De verdediger, pas overgekomen van West Ham, scoorde meteen voor zijn nieuwe ploeg. Liverpool trok zo met een 2-0-achterstand de kleedkamer in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na driekwart wedstrijd bezegelde Ruben Neves het lot van Liverpool. Na een goeie actie van Traoré verschalkte hij doelman Alisson voor de derde keer in de partij.

Liverpool kwam die nieuwe opdoffer niet meer te boven, waardoor het voor de vierde wedstrijd op rij al niet kan winnen in de Premier League. Het staat om een teleurstellende tiende plaats met slechts 29 punten uit twintig wedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aston Villa - Leicester City: 2-4

In Villa Park werd het publiek in de eerste helft verwend met maar liefst vijf doelpunten. Ollie Watkins bracht de thuisploeg na negen minuten op voorsprong, maar een paar minuten later bracht James Maddison de bordjes alweer op gelijke hoogte.

Na het halfuur was het Aston Villa dat weer op voorsprong kwam na een owngoal van Souttar: 2-1. Toch was het Leicester dat met een voorsprong mocht gaan rusten. In minuut 41 tekende Iheanacho voor de gelijkmaker, in de blessuretijd van een knotsgekke eerste helft maakte nieuwkomer Tete er zelfs 2-3 van. Wat een partij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede helft moesten de toeschouwers het stellen met slechts een doelpunt. De ingevallen Dennis Praet - de enige van de vier Rode Duivels (Tielemans, Castagne, Faes) die niet in de basis mocht beginnen - zorgde met de 2-4 dat Leicester niet bibberend de slotfase in moest.

Drie minuten later loste Leander Dendoncker Boubacar Kamara af bij Aston Villa.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Foxes kunnen zo eindelijk nog eens met de zege aanknopen. Dat was immers al van medio november geleden in de Premier League. Leicester klimt hierdoor naar de dertiende plaats. Aston Villa staat elfde op één punt van Liverpool.

Manchester United - Crystal Palace: 2-1

In Old Trafford ging de bal al vroeg op de stip na hands van Will Hughes. Na het vertrek van Ronaldo is het bij Man United weer duidelijk wie de penalty’s neemt. Bruno Fernandes zette zich achter het leer en schoot de thuisploeg met zijn karakteristieke hupje op voorsprong.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Iets na het uur verdubbelde Marcus Rashford de voorsprong op voorzet van Luke Shaw. De Engelse aanvaller onderstreepte zijn vorm zo met een nieuw doelpunt, al zijn tiende competitiegoal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Man U leek daarna haar schaapjes op het droge te hebben, al beloofde het toch nog spannend te worden omdat Casemiro met nog twintig minuten te spelen met rood van het veld werd gestuurd. De VAR had immers gezien dat de Braziliaan Hughes bij de opstootje immers met beide handen bij de keel greep.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En of het nog bibberen werd voor de thuisploeg. In minuut 76 bracht Jeffrey Schlupp de bezoekers, met de van Arsenal gehuurde Sambi Lokonga intussen in de ploeg, immers weer in de wedstrijd. Maar verder kwam Crystal Palace niet meer.

Door de zege nadert Manchester United tot op drie punten van stadsgenoot City, dat zondag nog wel in actie komt tegen Tottenham. Palace kampeert in de middenmoot, op de twaalfde stek met 24 stuks.

Brentford - Southampton: 3-0

Daarnaast sprokkelde Paul Onuachu geen punten met Southampton in en tegen Brentford: 3-0. De boomlange Nigeriaanse aanvaller, die in het slot van de wintermercato verkaste van Genk naar de Saints, kwam bij aanvang van de tweede helft tussen de lijnen bij een 2-0 tussenstand. Ploegmaat Romeo Lavia speelde 65 minuten mee in het hart van de defensie. Southampton is 20ste en laatste met 15 punten.

Brighton - Bournemouth: 1-0