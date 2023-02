Dortmund rolt Freiburg vakkundig op en komt voorlopig op gelijke hoogte met Bayern, lijdensweg van Hertha en Lukebakio gaat door

Borussia Dortmund - Freiburg: 5-1

34 punten. Zowel BVB als Freiburg stonden op dat gelijke puntenaantal op respectievelijk plek vier en vijf. De thuisploeg won zijn laatste drie competitieduels en werd door Freiburg een handje geholpen voor een 12 op 12. Verdediger Sildillia pakte in een handomdraai twee keer geel en mocht na 17 minuten al gaan douchen. Een kleine tien minuten later was de voorsprong via Schlotterbeck een feit. Met een man minder knokte Freiburg zich op slag van rust wel weer in de match.

Maar na de pauze werd het eenrichtingsverkeer richting de welbekende Gelbe Wand. Adeyemi, Haller (die z’n eerste officiële goal maakte na zijn kankerbehandeling), Brandt en Reyna maakten de gala-avond voor Dortmund (waar Duranville en Meunier niet in de selectie zaten) compleet. Bij Freiburg werd een protesterende Christian Streich van de zijlijn naar de tribunes gestuurd. Naast de 12 op 12 komt BVB op gelijke hoogte met Bayern München, dat zondag nog speelt op bezoek bij Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlijn: 3-0

Dodi Lukebakio trok met degradatiekandidaat Hertha naar Frankfurt. Geen lachertje, want de Europa League-winnaar draait goed bovenaan mee. Dat heeft het ook te danken aan zijn spits Randal Kolo Muani. De 24-jarige Fransman vond alweer twee keer de weg naar doel, goed voor negen competitietreffers tot dusver. Aurélio Buta, nog actief bij Antwerp, zorgde voor de 3-0-eindstand. Frankfurt neemt beslag op de vijfde plek in de stand. Hertha blijft met 14 punten op één na laatste in Duitsland. Hekkensluiter Schalke 04 komt zaterdagavond nog in actie tegen Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin - Mainz 05: 2-1

De ene Berlijnse club verkeert in nood, de andere helemaal niet. Union Berlin kon bij winst tegen Mainz 05 (voorlopig) alleen aan de leiding komen. Behrens zette Die Eisernen op 1-0. Marcus Ingvartsen, ex-Genk, scoorde in het slotkwartier tegen. Union zou de drie punten wel thuishouden dankzij Siebatcheu. Union heeft twee punten meer dan Bayern en Dortmund.

