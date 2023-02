Yanina Wickmayer verovert samen met Zwitsere Naef dubbeltitel op ITF-toernooi Porto

Yanina Wickmayer heeft het dubbelspel gewonnen op het ITF-toernooi in het Portugese Porto (hard/40.000 dollar). Aan de zijde van de Zwitserse Celine Naef haalde Wickmayer het in de finale met 6-1 en 6-4 van de Française Alice Robbe en de Kroatische Tara Wurth, goed voor haar 13e ITF-titel in het dubbelspel. In het dubbel won ze vier WTA-toernooien tot dusver.