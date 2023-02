Charline Van Snick verliest na diskwalificatie in de herkansingen op Grand Slam judo in Parijs: “Ik ben gedegouteerd, dit is mij nog nooit overkomen”

Charline Van Snick (IJF 40) was zaterdag gefrustreerd na haar nederlaag in de herkansingen van de categorie -52 kg op de Grand Slam judo van Parijs. De 32-jarige Luikse, bronzenmedaillewinnares op de Olympische Spelen van 2012, werd gediskwalificeerd (Hansoka-make) tegen de Française Astride Gneto (IJF 6).

“Ik ben een beetje gedegouteerd”, zei ze bij het verlaten van de tatami. “Ik had een goede dag, maar ik eindig hem met een teleurstelling. De beslissing om mij te diskwalificeren is heel streng. Ik probeerde echt wel het gevecht aan te gaan. Ik denk niet dat het mij ooit overkomen is om drie shido’s in minder dan twee minuten te pakken. Maar ik moet het accepteren, niets aan te doen.”

Van Snick, tweevoudig Europees kampioen in de categorie -48 kg, wilde niet te negatief zijn. “Ik eindig in de top 8. In de kwartfinale tegen Pupp haal ik de golden score en win ik bijna. Er ontbreekt niet veel om echt ver door te stoten. Het blijft een mooie prestatie na een lange periode zonder wedstrijden. Op de Masters eind december kwam ik pas terug in competitie. Dit toernooi kwam nog een beetje vroeg. Maar ik voel dat ik op de goede weg ben, dat is het belangrijkste.”