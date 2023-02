Hanne Desmet moet bij de 1000m op WB shorttrack enkel het hoofd buigen voor trainingspartner Schulting

Hanne Desmet is zaterdag tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Duitse Dresden op de 1000 meter als tweede geëindigd.

Desmet boog zaterdag in de finale alleen voor haar Nederlandse trainingspartner Suzanne Schulting. De Chinese Chuton Zhang werd derde. Drie weken geleden veroverde Desmet op deze afstand de Europese titel.

Als enige van de tien schaatsers tellende Belgische delegatie was Desmet zaterdag doorgedrongen tot een A-finale. De tweede plaats achter Schulting in de halve eindstrijd leverde haar daarvoor een ticket op. In de kwartfinale was het Desmet na een val van Schulting eenvoudig gemaakt te winnen.

