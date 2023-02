Van een geslaagd debuut gesproken: Radja Nainggolan is als invaller meteen goed voor goal en assist in eerste wedstrijd voor SPAL, ook Esposito (ex-Anderlecht) scoort

Radja Nainggolan kan ondanks een 3-4 nederlaag tegen Bari terugblikken op een geslaagd debuut voor SPAL. De middenvelder scoorde meteen in zijn eerste wedstrijd. De gewezen Rode Duivel was ook goed voor een assist.

Nainggolan betrad in de 51ste minuut het speelveld bij een 0-2 achterstand en was tien minuten later meteen de aangever voor de 1-3, om vervolgens in de 81ste minuut zelf de 2-4 binnen te prikken. Sebastiano Esposito, in de eerste seizoenshelft nog op huurbasis actief bij RSC Anderlecht, maakte de 0-2.

SPAL is pas 17de op 20 ploegen in de tussenstand van de Italiaanse tweede klasse met 24 punten.