Sven Nys is in de wolken met wereldtitel Thibau: “Een rollercoaster van emoties, speciaal om te kunnen delen met eigen zoon”

26 jaar nadat Sven Nys in München de wereldtitel veroverde bij de beloften deed zoon Thibau dat kunstje vandaag over. Na een ware onemanshow kroonde Nys junior zich tot wereldkampioen veldrijden in Hoogerheide. En daarover was papa Sven enorm in de wolken.

“Het is een rollercoaster van emoties”, aldus de gewezen Kannibaal van Baal. “Het is een heel speciaal gevoel omdat ik weet wat het is om zoiets te mogen meemaken. Het is fantastisch om dat dan ook te kunnen delen met uw eigen zoon.”

“Na de race heb ik eigenlijk niet bijster veel tegen hem gezegd. Hij moet er nu vooral van genieten. Straks hebben we tijd genoeg om samen naar de film van vandaag te kijken. Maar nu moet hij met zijn kameraden en vriendin even een intiem moment hebben. Straks thuis is het tijd voor family time.”

“Wanneer ik wist dat het binnen was? Ik ben nooit gerust totdat hij over de finish komt. En zeker als je heel de koers alleen voorop rijdt, weet je dat het op een gegeven moment toch zwaar begint te worden. Maar hij had zichzelf onder controle en maakte weinig fouten, als hij dan geen lekke banden heeft weet je dat het binnen is.”

“Dit was nu zijn laatste koers bij de beloften. Nu is het de bedoeling om de stap te maken en elke wedstrijd bij de elite te gaan rijden. En dan zullen we wel zien waar het schip strandt. Het voortraject is alleszins fantastisch geweest.”