Wereldkampioen Ward Lemmelijn pakt enkele weken voor zijn deelname aan het WK 2023 uit met een nieuw nationaal record

Vier weken voor de start van het WK 2023 indoor roeien blies Axel Müller , bondscoach van het Belgisch roeien, verzamelen voor al zijn Olympische kandidaten. Zij moesten aan de slag in de 29ste Open Gentse indoor roeikampioenschappen en daar blijk geven van hun huidige vorm. De Belgische topatleten losten zijn stoutste verwachtingen in: ze verbeterden vrijwel allemaal hu persoonlijke best tijden met het nieuwe nationaal record, gerealiseerd door regerend wereldkampioen Ward Lemmelijn, als de kers op de taart.

Ward Lemmelijn keek met gemengde gevoelens deze 2000m indoor race tegemoet. “Een ernstige griepaanval hield me in december twee volle weken aan bed gekluisterd. Ik kon pas half januari de training hervatten. Alhoewel ik me stilaan opnieuw de oude voelde bleef het toch koffiedik kijken hoe ik het deze Indoor kampioenschappen zou volmaken.” Het antwoord was verrassend positief en dat hebben zijn nationale teamgenoten geweten. De skiffeur van Schulensmeer roeide Luikenaar Gaston Mercier op meer dan elf seconden. Ward stelde zijn persoonlijk en ook Belgisch record meer dan één seconde scherper. “Naargelang de race vorderde hoopte ik stiekem onder de magische 5’40” grens te duiken. In de laatste halen glipte dit net uit mijn handen, ik finishte zestig honderdsten van één seconde erboven. Geen nood, over vier weken probeer ik het opnieuw op het WK indoor, waar ik mijn titel zal verdedigen en uiteraard zal proberen te verlengen. Met dit resultaat hier in Gent kreeg ik vooral die nodige boost om me optimaal voor te bereiden op dit WK.”

Pim Raaben, de sportieve technische directeur van de Vlaamse Roeiliga, zag naast Ward ook andere toproeiers hoge toppen scheren. “Het duo Andries - Vandenbussche, de Europese en wereldkampioenen U23 in dubbeltwee, verbeterden niet alleen hun persoonlijke best tijden, de 22-jarige Tristan Vandenbussche en de twee jaar jongere Aaron Andries sloten de race op een derde en vierde plaats af en nestelden zich knap tussen hun ouderen nationale teamgenoten. Tim Brys en Ruben Claeys flirtten met de zes minuten grens en ook zij lieten daarmee hun beste resultaat op de roei-ergometer noteren.” Pim vermeldde graag de prestaties van zijn toppers in de andere categorieën. “In het lichtgewicht roeien moesten we spijtig genoeg het optreden van Olympisch finalist Niels Van Zandweghe missen wegens het plots opduiken van een lichamelijk letsel. Zijn WK -teamgenoot Marlon Colpaert nam de fakkel over en won de race en dit ook al in een persoonlijke besttijd. Tot slot kroonde Mazarine Guilbert, vierde op het EK U23 zich tot de sterkste vrouw en zij stelde haar besttijd met liefst acht seconden scherper.”

De sporttechnische directeur besloot dat zijn internationals klaar zijn voor het preolympisch seizoen: “Bondscoach Axel Müller ontwierp een structuur waarin alle topatleten goede vooruitgang boeken met als gevolg die vele nieuwe persoonlijke besttijden. Hij vormde een brede kern, waarin alle atleten elkaar naar een hoger niveau stuwen. Zijn aanpak is enerzijds op korte termijn gericht op het sturen van twee Olympische boten naar Parijs, anderzijds kan een vaste structuur op lange termijn de wissel op een succesvolle roeitoekomst worden. Voorwaarde blijft natuurlijk dat we blijven investeren in zo’n project en dit zowel financieel als mentaal, want topresultaten krijgt men niet zo maar snel op bestelling.”

De resultaten.

Seniores Mannen:

1. Ward Lemmelijn (Schulensmeer) 5:40.60

2. Gaston Mercier (RCAE Liège) 5:51.80

3. Tristan Vandenbussche (Brugse TR) 5:52.90

4. Aaron Andries (Gentse Rs) 5:58.50

5. Lode Lemmelijn (Schulensmeer) 5:59.00

6. Tim Brys (KR Club Gent) 6:00.00

7. Ruben Claeys (KR Sport Gent) 6:00.90

8. Benjamin De Catelle (Gentse RS) 6:17.10

9. Boris Taeldeman (Gentse RS) 6:18.00

10. Dean Laureyns (KR Club Gent) 6:19.80

Mannen lichtgewicht:

1. Marlon Colpaert (KRSN Oostende) 6:14.60

2. Calvin Govaert (KR Sport Gent) 6:16.40

3. Savin Rodenburg (KR Sport Gent) 6:16.60

Seniores Vrouwen :

1. Mazarine Guilbert (Gentse RS) 6:58.20

2. Caitlin Govaert (KR Sport Gent) 7:02.30

3. Eloise Joris (UN Bruvelles) 7:07.40