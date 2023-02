Fem van Empel bekroont dijk van een seizoen met regenboogtrui: “Dit voelt heel gek, het is moeilijk om de juiste woorden te vinden”

Fem van Empel heeft haar status van favoriete bij de vrouwen helemaal waargemaakt. Ze rekende in Hoogerheide af met landgenotes Puck Pieterse en Lucinda Brand en veroverde zo op amper 20-jarige leeftijd haar eerste wereldtitel veldrijden bij de profs. Voor Van Empel is het de bekroning van haar uitstekende seizoen. “Het klopt dat we normaal concurrentes zijn, maar vandaag waren we goede ploeggenoten.”

“Dit voelt heel gek”, stak een dolblije Fem van Empel van wal. “Dit is een heel emotionele overwinning. Het is de bekroning van een heel goed seizoen. Ik wil de mensen die achter mij staan enorm hard bedanken. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden.”

Door een val van Puck Pieterse rook Van Empel haar kans en schakelde ze een versnelling hoger. “Ik zag niet onmiddellijk wat er met Puck gebeurd is. Het moment dat ze afhaakte, ging ik vol gas.” En weg was de Nederlandse daarna.

Van Empel werd vooruit gestuwd door een enthousiast Nederlands publiek. “De supporters waren fantastisch. Ik heb nog nooit zoveel mensen op een cross gezien. Heel speciaal. Ook binnen de ploeg was de sfeer heel goed. We zijn een goede groep meisjes die elkaar helpen. Het klopt dat we normaal concurrentes zijn, maar vandaag waren we ploeggenoten.”