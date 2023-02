Oppermachtige Fem van Empel soleert naar eerste wereldtitel bij de profs, volledig Nederlands podium in Hoogerheide

Fem van Empel was in Hoogerheide op geen foutje te bespeuren en sleept zo de wereldtitel in de wacht. Puck Pieterse en Lucinda Brand maakten het Nederlandse podium voltallig.

Lastminute geen Aniek van Alphen aan de start wegens een positieve coronatest. Zij werd vervangen door Manon Bakker. Allemaal goed en wel, de ogen waren toch voornamelijk gericht op favorietes Puck Pieterse en Fem van Empel.

Voor Pieterse werd het een start om snel te vergeten, want door een kleine mistrap was de Nederlandse niet vooraan te bespeuren. Wie wel? De Italiaanse Silvia Persico en die andere Nederlandse: Fem van Empel. De vrouw van Jumbo Visma sloeg na nog geen vijf minuten in het veld een significant gaatje. Puck Pieterse moest dus van bij het begin alles uit de kast halen om haar landgenote bij te benen. Dat lukte, want bij het ingaan van de tweede ronde zaten de twee alweer in elkaars wiel.

“Op kop in het bos, hè”

En dat bleef ook zo in de volgende ronde. Brand en Persico achtervolgden als duo, Alvarado als enkeling op positie vijf. Vooral Brand toonde zich gretig en wilde de oversteek maken. Sven Nys zag dat ook en vuurde zijn renster bij Baloise Trek Lions langs de kant aan met de gevleugelde woorden: “Op kop in het bos, hè”. Een iets technischer stuk waar ook hij wist dat er een verschil gemaakt kon worden. En zo gezegd, zo gedaan. Brand ontdeed zich van Persico en zette de twee leidsters onder druk.

Pieterse en Van Empel lieten zich aanvankelijk niet van de wijs brengen, maar bij een volgende passage in het bos ging het even mis voor Pieterse. Op de gladde ondergrond schoof ze onderuit waardoor Van Empel haar kans rook om een versnelling hoger te schakelen. De Wereldbeker-laureate was op haar beurt op geen foutje te betrappen en had al snel een voorgift van 15 seconden te pakken.

Zowel Pieterse als Brand (als de rest) kwamen daar niet meer van terug en moesten nog meer prijsgeven. Beide dames reden ook nog eens op een afstandje van elkaar als tweede en derde door Hoogerheide.

Aan die posities veranderde niets meer. Op amper 20-jarige leeftijd kroont Fem van Empel zich zo voor de allereerste keer tot wereldkampioene bij de elitevrouwen. Pieterse kwam, met zowaar een knappe wheelie, als tweede over de streep. Brand pakte het brons.

© BELGA