Acteur Rupert Everett: “Prins Harry is niet ontmaagd achter een pub”

Wat prins Harry in zijn veelbesproken memoires schrijft over zijn ontmaagding, klopt langs geen kanten. Dat zegt toch acteur Rupert Everett, die in een interview met The Telegraph zegt te weten hoe het er wel aan toe ging.

Het interview met Rupert Everett gaat alle kanten uit: van Britse politiek - hij is geen fan van Boris Johnson - tot acteurs en de rollen die voor hen geschreven worden. Maar de meest opvallende passage in het interview gaat over prins Harry, want het werd afgenomen op de dag waarop zijn veelbesproken memoires uitkwamen.

“Het boek heeft mijn kijk veranderd”, zegt Everett, die naar eigen zeggen een erg grote affiniteit met het Britse koningshuis heeft. “Voordien was ik kwaad op hem, en nu voel ik me vooral triest voor hem. Ik heb zoveel sympathie voor hem. Echt waar. Vooral voor dat Taliban-gedoe (Harry zei in het boek hoeveel Talibankrijgers hij tijdens de oorlog in Afghanistan gedood heeft, red.). Dat veranderde alles en keerde zelfs diegenen die van hem hielden tegen hem. Hij is een beetje gestoord, denk ik.”

En dan, plots: “Trouwens… Ik weet wie de vrouw is aan wie hij zijn maagdelijkheid verloor. En dat gebeurde niet in een steegje achter een pub. En het was niet in zijn land.” Harry schreef nochtans dat hij ontmaagd werd door een oudere vrouw die van paarden hield en seks met hem had achter een pub. Klopt niet, zegt Everett. “Ik weet wie het is, ik ken haar.” Maar zeggen wie deed hij niet.