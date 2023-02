Arne Baers is tijdens het belofte-WK in Hoogerheide vijftiende geëindigd. De 20-jarige Palenaar van Tormans CX speelde tijdens zijn eerste WK-optreden jojo tussen plaats 12 en 15. “Een logisch resultaat, want de slotronde was er te veel aan.” Thibau Nys snelde in zijn laatste beloftecross ongenaakbaar naar goud.