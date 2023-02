Thibau Nys wordt wereldkampioen op een manier die hij niet verwacht had: “Dit scenario beleefde ik alleen maar in mijn dromen”

Na een wereldtitel bij de junioren mag Thibau Nys ook een wereldtitel bij de beloften aan zijn palmares toevoegen. De 20-jarige Baalenaar maakte er in Hoogerheide een onemanshow van waarin niemand hem een strobreed in de weg kon leggen. “Ik wilde deze wereldtitel echt heel graag, dit is echt een droom die uitkomt.”

“Ik nam een heel goeie start, maar dat was wel een beetje tegen mijn plan in”, vertelde een stralende Thibau Nys. “Ik zag dat Del Grosso en een andere Nederlander Small Birds als banden hadden gestoken. Ik startte met het hardste profiel, waardoor ik als eerste de bossectie en de technische zone moest induiken. Ik pakte onmiddellijk een meter of vijf en moest daarna blijven pushen om ze (de Nederlanders, red.) foutjes te laten maken.”

”Het was wel moeilijk om de hele wedstrijd alleen te rijden”, bekende Nys junior. “Ik had op de snellere secties van het parcours best wel wat wrijving. Elke keer dat ik alleen kwam, voelde ik dat het voor geen meter bolde. Maar het gaf me wel vertrouwen dat ze niet dichterbij kwamen en uiteindelijk reed ik de perfecte race met de power die ik kon ontwikkelen. Ik had niet verwacht op deze manier wereldkampioen te worden.”

“Ik wilde deze wereldtitel echt heel graag, dit is echt een droom die uitkomt. Dit voelt geweldig want ik werkte er heel hard voor. Ik kan het eigenlijk zelf nog niet zo goed vatten. Dit scenario beleefde ik alleen maar in mijn dromen.”

Volgend jaar naar profs

Nys stak na afloop niet onder stoelen of banken dat dit WK heel belangrijk voor hem was. “Omdat dit mijn grootste doel was dit seizoen, legde ik mezelf heel wat druk op. Mijn seizoen op zich was weliswaar al geslaagd, maar ik zou toch heel teleurgesteld zijn geweest moest ik hier vandaag niet hebben kunnen winnen.”

Nys zal volgend jaar wel niet in de regenboogtrui te bewonderen zijn. “Dit was mijn laatste wedstrijd bij de beloften. Ik ga volgend jaar naar de profs en probeer daar geselecteerd te worden voor de nationale ploeg.”