Nick Carter van Backstreet Boys klaagt nu zelf vrouwen aan die hem beschuldigen van seksueel geweld

De officiële klacht is al neergelegd. Hij viseert twee vrouwen. De ene beweerde dat de zanger haar in 2001, toen ze nog minderjarig was, na een optreden had gedwongen tot seksuele handelingen. De andere kwam naar buiten met het nieuws dat de zanger haar in het jaar 2000 zou hebben verkracht. Concrete bewijzen hadden de dames niet, de zanger is ook nooit in staat van beschuldiging gesteld. Maar uiteraard was dit niet goed voor zijn imago.

Carter ontkent al jaren alle beschuldigingen aan zijn adres, en vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn om met dergelijke verhalen naar buiten te komen. Volgens hem zijn de beweringen onderdeel van “een jarenlang complot om hem kapot te maken” en maken de vrouwen “misbruik van de MeToo-beweging”. Hij laat nog weten dat ze enkel uit zijn op aandacht en bekendheid door zijn reputatie om zeep te helpen.

Door de recente beschuldigingen werden er heel wat promo-opdrachten en een televisiespecial geannuleerd. Daardoor zou de groep meer dan 2 miljoen euro zijn misgelopen. De zanger hoopt via juridische weg een deel van dat geld te recupereren.