Wilde dieren spotten in bekend nationaal park draait voor toeriste uit op ontgoocheling: “Niet te geloven”

Leeuwen, olifanten, neushoorns, luipaarden, … Het is maar een fractie van de diersoorten die je kan tegenkomen tijdens een bezoek aan het Kruger National Park in Zuid-Afrika. De tocht van toeriste Natasha Joseph draaide echter uit op een ontgoocheling. Op één impala na konden de vrouw en haar groepsleden geen enkel landdier spotten. Wat ze wel had gezien? Bomen, bosjes, … en uiteindelijk de uitgang, getuige haar kurkdroge videoverslag. “Niet te geloven”, volgens Natasha, al had ze niettemin genoten van haar bezoek.