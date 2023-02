Dries Van Langenhove stopt als Kamerlid voor Vlaams Belang: “Ik heb me altijd al meer activist gevoeld”

“Ik heb mij altijd al meer activist dan politicus gevoeld”, gaf Van Langenhove als verklaring op de persconferentie. “Ik ga mij nu voltijds toeleggen op de verdere uitbouw van mijn mediakanaal. Ik kijk in elk geval met trots en voldoening terug op de voorbije jaren als parlementslid. Met 421 vragen, 8 interpellaties, 67 wetsvoorstellen heb ik het beste van mezelf gegeven.”

“Als nationalist wil ik het beste voor ons volk”, zei Van Langenhove nog. “Daarom heb ik veel respect voor wat Vlaams Belang doet. Maar politiek is veel meer dan politicus zijn.” Hij gaat verder als activist, zei hij. “En ik roep dan ook iedereen op om in 2024 op Vlaams Belang te stemmen.”

Niet onbesproken

Van Langenhove was al van bij het begin van zijn politieke carrière niet onbesproken. Als “eindbaas” van de extreemrechtse jongerengroepering Schild & Vrienden zou hij zich bezondigd hebben aan racistische en antisemitische uitlatingen op hun afgeschermde social media-kanalen. Het VRT-programma Pano diepte die op, wat Van Langenhove onmiddellijk nationale bekendheid gaf. Zeker omdat veel van de leden van Schild & Vrienden bij de jongerenafdelingen van N-VA en Vlaams Belang actief waren.

Vlaams Belang pikte Van Langenhove op als onafhankelijke lijsttrekker in Vlaams-Brabant en hij raakte in 2019 verkozen in de Kamer, waar hij zich vooral over het thema asiel en migratie boog. De controverse was nooit ver weg, al helemaal niet omdat het parket Van Langenhove nog onderzocht voor zijn rol bij Schild & Vrienden. Van Langenhove verzette zich niet tegen het opheffen van zijn parlementaire onschendbaarheid. De raadkamer verwees hem in juli door naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de wapenwetgeving en de antiracismewetgeving.

Het heeft Van Langenhove nooit tegengehouden om goed door de bocht te gaan. Uit onderzoek van De Standaard bleek zaterdag nog dat het op zijn Telegram-kanaal wemelt van de extreemrechtse samenzweringstheorieën. Theorieën die Van Langenhove maar al te graag voedt.