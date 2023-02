David Goffin en Johan Van Herck houden voeten op de grond na dubbele voorsprong in Davis Cup: “We hadden de perfecte dag, maar het werk is nog niet af”

David Goffin (ATP 41) bracht België zaterdag in Seoel op een 2-0 voorsprong in het Davis-Cup-kwalificatieduel tegen Zuid-Korea. De Belgische nummer 1 won na 1 uur en 17 minuten in twee sets van Seong Chan Hong (ATP 237). “Het werk is nog niet af”, hield de Luikenaar de voeten op de grond. Ook kapitein Johan Van Herck kraait nog geen victorie. “We blijven op onze hoede.”

“Het was een goede wedstrijd, ook al kwam ik niet goed in mijn spel”, zei Goffin na zijn overwinning. “Ik stond 0-2 achter en kreeg kansen in de eerste twee spelletjes, maar die heb ik niet benut. Ik kende mijn tegenstander niet, ik wist niet hoe hij speelde. Maar ik had het snel door. Ik zag dat hij heel goed bewoog, dat hij snel en vrij stevig was, maar zonder daarbij iets bijzonders te doen. Ik raakte niet in paniek, bleef kalm en beetje bij beetje werd ik wat agressiever. Ik slaagde erin de rally’s te dicteren, hem te laten lopen en de trekker over te halen op het juiste moment, bij de juiste ballen.”

“Nadat ik de eerste set had gewonnen, werd het makkelijker. Ik voelde me steeds beter op de baan en nadat ik de break had geforceerd, kreeg ik het gevoel dat ik echt de bovenhand had. Uiteindelijk werd het 6-4 en 6-2. Het was een stevige wedstrijd. En ik ben blij dat ik de geweldige overwinning van Zizou (Bergs, red.) tegen Kwon een mooi vervolg kon geven. Het was belangrijk om te bevestigen.”

© AFP

België staat nu met 2-0 voor na de eerste wedstrijddag en heeft zondag nog één zege nodig uit de laatste drie wedstrijden om de groepsfase in september te bereiken. “Het werk is nog niet af”, vervolgde de Belgische nummer 1. “We moeten de vaart erin houden. Ik hoop dat we morgen de eerste wedstrijd kunnen winnen met ons dubbelduo om deze confrontatie te beslissen. Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst omdat het goed zou zijn voor Sander (Gillé, red.) en Joran (Vliegen, red.) om weer eens een Davis Cup-wedstrijd te winnen. Ze kwamen er dichtbij in Hamburg. En het zou leuk zijn als iedereen zijn steentje zou kunnen bijdragen.”

“Maar ik voel me er klaar voor, moesten de zaken niet als verhoopt lopen. Ik ben gereed voor een duel met Kwon. Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, kijken naar het dubbelspel en tegelijkertijd jezelf voorbereiden, maar ik heb vertrouwen in mezelf en het team.”

Van Herck: “Moeten met deze vechtlust doorgaan”

Ook kapitein Johan Van Herck toonde zich logischerwijs tevreden na de eerste wedstrijddag “Of je het een perfecte dag kunt noemen? Ja, ik denk het wel”, zei de Belgische T1. “Als ons was verteld dat we na de eerste dag met 2-0 voor zouden staan, is dat het ideale resultaat. 1-1 was het minimum dat we verwachtten. Zizou speelde een geweldige wedstrijd, vooral na het verlies van de eerste set. Hij vermande zich om te winnen en toonde een geweldige houding. Hij serveerde erg goed in de tweede set en werd geleidelijk de beste speler op het veld.”

“Het was een belangrijke overwinning voor ons, die de hele dynamiek van de confrontatie veranderde. Het was een wedstrijd waarin de Zuid-Koreanen als favoriet startten. En Zizou liet met zijn talent zien dat hij raad weet met dat soort jongens. Dat kan belangrijk zijn voor hem, en voor ons als team. David van zijn kant speelde een vrij professionele wedstrijd. Hij deed wat hij moest doen om ons dat tweede punt te bezorgen dat we echt wilden pakken nadat we de leiding hadden genomen. Dus ik ben erg blij.”

“Morgen beginnen we met het dubbelspel en willen die voorsprong behouden”, vervolgde Van Herck. “Met Sander en Joran hebben we een goed duo dat ons zonder twijfel die derde zege kan bezorgen. Maar we blijven op onze hoede en professioneel. We moeten op deze manier doorgaan, met deze vechtlust, en spelers die, zelfs als alles niet perfect loopt, oplossingen zoeken om een resultaat te behalen”, besloot hij.