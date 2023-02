Dries Van Langenhove stapt op uit federaal parlement: “Ik heb mij altijd al meer activist gevoeld”

Van Grieken: "Dries zet onze strijd verder"

"Namens de partij moeten we er niet flauw over doen: we zien Dries niet graag vertrekken", zegt Tom Van Grieken. "Ik heb hem de voorbije vier jaar leren kennen en hij is zonder twijfel de sterkhouder van onze partij in Vlaams-Brabant. Ik zit hier naast hem om hem te steunen in zijn moedige beslissing. Dries zet onze nationalistische strijd verder."