Ontroostbaar aan de streep: een heel seizoen alles gewonnen, maar net op het WK wordt Lauren Molengraaf genekt door lekke band

De 17-jarige Lauren Molengraaf startte in Hoogerheide als overduidelijke topfavoriete bij de junioren vrouwen, maar de Nederlandse haalde in eigen land het WK-podium zelfs niet. De boosdoener: een lekke band op zowat het slechtst denkbare moment. Molengraaf was dan ook zwaar ontgoocheld.

Tot halverwege koers was er geen vuiltje aan de lucht voor de Nederlandse die dit seizoen alles won. Ze bolde aardig mee in de kopgroep en leek nog krachten over te hebben. Maar op een zeer ongelukkige plek op het glibberige parcours, nog erg ver tot de materiaalpost dus, reed de 17-jarige lek. Game over.

De tranen vloeiden rijkelijk bij de Nederlandse na de finish: pure ontgoocheling. Voor een zevende plaats was Molengraaf niet naar Hoogerheide gekomen. “Je was zo geweldig teruggekomen”, probeert een verzorgster van het Nederlandse team haar te troosten. Haar landgenote Puck Pieterse, topfavoriete bij de elite vrouwen, kwam Molengraaf troosten.