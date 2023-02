Tiener in elkaar geslagen aan Spectrumcollege in Beringen: “Oekraïense jongen werd geviseerd”

Beringen

Er is een filmpje opgedoken van een jongen in een geel jasje die door een tiental medeleerlingen in elkaar wordt geslagen en in letterlijk in de goot wordt gegooid. De feiten speelden zich af op 20 januari, de dag van de winterprik, tijdens de speeltijd in het Spectrumcollege in Beringen. Het slachtoffer zou een Oekraïense jongen zijn.