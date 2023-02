Canadese Isabelle Holmgren is verrassende wereldkampioen veldrijden bij junioren meisjes, lekke band gooit roet in eten voor topfavoriete Molengraaf

De Canadese Isabella Holmgren heeft zich in Hoogerheide tot wereldkampioen veldrijden bij de junioren meisjes gekroond. De 17-jarige Holmgren haalde het met 20 seconden voorsprong op … zus Ava. Isabella Holmgren schrijft zo geschiedenis, want het is de eerste Canadese wereldtitel ooit in de cross. Eerste Belgische was Xandee van Sinaey op een vijfde plaats.

De Nederlandse topfavoriete Molengraaf was het beste weg en was niet van plan de tegenstand lang in haar wiel te dulden. Al snel sloeg ze een klein kloofje, maar dat verdween toen ze in de eerste ronde al meteen de materiaalpost indook. Door het natte parcours ging Molengraaf over tot een fietswissel.

Xandee van Sinaey had na de eerste ronde de beste papieren bij de Belgen. Ook Fleur Moors was goed gestart, maar het ging even later toch te snel voor de Belgische kampioene. Vooraf was duidelijk dat beide meisjes enkel mits een ijzersterke race kans zouden maken op het podium, maar daarvoor was nu enkel Van Sinaey nog voor in de running.

Topfavoriete in achtervolging

En toen ging Molengraaf ineens tegen de grond. De Nederlandse schoof met haar hand van haar stuur en maakte zo een stevige valpartij in een gladde bocht. Molengraaf, tot dan toe nog in een zetel, was zo plotsklaps op achtervolgen aangewezen. De Canadese tweelingzussen Isabella en Ava Holmgren hadden de leiding overgenomen.

Xandee van Sinaey reed intussen op een zesde plaats, maar kon haar wagonnetje wel niet aanhaken toen Lauren Molengraaf naar de kop van de cross doorstoomde. De Nederlandse had duidelijk niet al te veel last van haar slipper. Maar toen sloeg het noodlot een tweede keer toe voor Molengraaf. Door een lekke band zakte ze helemaal terug en zag ze concurrente na concurrente passeren. Weg wereldtitel, weg podium.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ongeziene zusterstrijd

Voorin kregen we daardoor een ongeziene situatie. Twee zussen streden tegen elkaar voor de regenboogtrui. Isabella Holmgren had in de voorlaatste ronde 5 seconden voorsprong op zus Ava. Hierachter ging het tussen de Italiaanse Venturelli en de Franse Grey voor de laatste podiumplaats. Voor een verdienstelijke Van Sinaey ging het te snel.

Bij het ingaan van de slotronde was het duidelijk dat Ava haar zus Isabella geen strobreed meer in de weg zou leggen. De Canadese bleef recht en kroonde zich tot wereldkampioene veldrijden. Ava Holmgren werd tweede, Grey legde beslag op de derde plaats. Xandee van Sinaey eindigde uiteindelijk als vijfde, een teleurgestelde Molengraaf kwam als zevende over de streep.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Holmgren: Waanzin, het was de perfecte dag”

“Ik denk dat ik het nog niet besef. Dat Ava dan nog tweede wordt, maakt het nog beter. Het was de perfecte dag”, leek winnares Isabelle Holmgren nog wat van slag. “We zijn gekomen voor een podiumplek en nu worden we één en twee. Waanzin! Het is een grote dag voor Canada. Ik kijk ernaar uit om het nationale volkslied te horen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Sinaey: “Dit had ik niet verwacht”

Voor de Belgen was de wedstrijd geen groot succes. Favoriete op eremetaal Fleur Moors stelde teleur met een twaalfde plaats, Xaydee Van Sinaey reed wel goed maar viel als vijfde naast het podium. Toch was ze tevreden. “Ik had dit niet verwacht na toch wel een zwaar seizoen. Het niveau ligt kort tegen elkaar, dus er waren veel favorieten. Om dan als vijfde te eindigen, dat is mooi.”

Van Sinaey strandde toch maar enkele tellen van brons. “Daar baal ik wel van. Als ik de laatste ronde zie hoe dicht ik kom dan denk ik: waarom was ik net niet mee? Maar zo is er altijd wel iets. Het is alvast leuk om het WK zo te mogen afsluiten.”

Van Sinaey was niet verrast over de sterke Canadezen. “Ze zijn al heel het seizoen goed. Ze pushen mekaar als tweelingzussen naar een hoger niveau en kunnen ploegtactiek gebruiken, dat is altijd een voordeel.”